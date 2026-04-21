Fatture shock dopo il rogo di Capodanno in Svizzera Meloni | Un insulto alle famiglie non pagheranno nulla

Dopo il rogo di Capodanno in Svizzera, sono state diffuse fatture di oltre 70mila euro per poche ore di ricovero in ospedale. Il premier italiano ha commentato che si tratta di un insulto alle famiglie coinvolte e ha affermato che nessuno dovrà pagare. In seguito, le autorità svizzere hanno chiarito che si è trattato di un errore e che non verranno addebitati costi alle vittime.

Il premier denuncia conti da oltre 70mila euro per poche ore di ricovero a Sion. Dopo il contatto con l’ambasciata, Berna parla di errore: nessun costo sarà addebitato alle vittime. Scoppia il caso delle fatture sanitarie inviate alle famiglie dei ragazzi coinvolti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. A sollevare pubblicamente la questione è il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che parla di una situazione “scioccante” dopo la segnalazione di richieste economiche “da decine di migliaia di euro” per le cure prestate. Nel mirino, in particolare, un ospedale della città di Sion, che – secondo quanto riferito dal premier – avrebbe emesso una fattura superiore ai 70mila euro per poche ore di ricovero.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Fatture shock dopo il rogo di Capodanno in Svizzera, Meloni: “Un insulto alle famiglie, non pagheranno nulla” Notizie correlate Leggi anche: Svizzera, Capodanno nel dramma: Vigili del fuoco sotto shock dopo incidente sulle piste, indagini in corso. Crans-Montana, oltre al danno la beffa: fatture fino a 67mila euro alle famiglie per i ricoveri. L’ambasciatore: «Pagherà tutto la Svizzera»Non sono bastate le fiamme del Constellation e i mesi di agonia nei reparti grandi ustionati. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Fatture shock dopo la tragedia di Crans-Montana: errore amministrativo riapre il dolore delle famiglie; Crans-Montana, oltre al danno la beffa: fatture fino a 67mila euro alle famiglie per i ricoveri. L'ambasciatore: Pagherà tutto la Svizzera; Crans-Montana, fatture shock alle famiglie delle vittime: Errore, paga il Canton Vallese; Crans-Montana, famiglie dei feriti: Ospedali svizzeri non mandano cartelle ma tariffe del ricovero, fino a 66mila€ per 15 ore. Fatture shock dopo la tragedia di Crans-Montana: errore amministrativo riapre il dolore delle famiglieA quasi quattro mesi dalla tragedia del rogo del Constellation a Crans-Montana, emerge un nuovo episodio che riaccende il dolore delle famiglie coinvolte. Alcuni parenti dei giovani rimasti feriti han ... online-news.it Fattura da 75mila euro dopo la tragedia di Crans-Montana: scoppia il caso tra Svizzera e ItaliaCaso della fattura sanitaria da 75mila euro dopo incendio a Crans-Montana: tensioni tra Svizzera, Italia e famiglie coinvolte. blitzquotidiano.it Crans, vergogna senza fine. Le famiglie degli ustionati: “Gli ospedali svizzeri non ci mandano cartelle, ma fatture pazzesche per il ricovero” (Fonte: Tiziana De Giorgio per #larepubblica) Cifre esorbitanti: da 17mila euro fino a 67mila anche per poche ore di ric facebook L’ospedale di Sion ha inviato a tre famiglie italiane coinvolte nel rogo le fatture relative alle cure mediche prestate ai ragazzi feriti #CransMontana x.com