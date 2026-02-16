Svizzera Capodanno nel dramma | Vigili del fuoco sotto shock dopo incidente sulle piste indagini in corso

Un incidente grave sulle piste di Crans-Montana ha sconvolto i vigili del fuoco svizzeri, lasciandoli sotto shock. La sera di Capodanno si è trasformata in un incubo per il comandante dei pompieri, che confessa di non riuscire più a dormire da allora. Un'auto ha perso il controllo e si è schiantata contro le barriere di sicurezza, coinvolgendo anche alcune persone. Le autorità hanno aperto un’indagine per chiarire le cause dell’incidente e valutare eventuali responsabilità.

Crans-Montana, l’incubo di Capodanno: “Non dormo più”, il tormento del comandante dei vigili del fuoco. Crans-Montana, Svizzera. La notte di Capodanno è finita nel dramma per un gruppo di giovani italiani, coinvolti in un incidente sulle piste. Il comandante dei vigili del fuoco intervenuti per i soccorsi, David Vocat, ha espresso il suo profondo turbamento: “Dopo il Constellation non dormo più. Ho fatto tutto per salvare quei ragazzi”. L’evento ha riaperto il dibattito sulla sicurezza degli impianti sciistici e sulla gestione delle emergenze in ambienti alpini. La notte dell’emergenza e il coordinamento dei soccorsi.🔗 Leggi su Ameve.eu Buccino, Alfa Romeo contro un muro: due feriti in incidente stradale sotto la pioggia. Indagini in corso sulle cause. Questa sera a Buccino un incidente ha coinvolto un’Alfa Romeo, che ha finito contro un muro sotto la pioggia. Auto in fiamme in tarda serata: intervento dei vigili del fuoco e indagini in corso Nella serata di ieri, 8 dicembre, un’autovettura è stata completamente distrutta da un incendio a Nardò. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il dramma di Crans-Montana arriva in Commissione europea: Bruxelles si costituisca parte civile; Devastazione Crans. Il dramma del rogo nelle immagini choc; Crans-Montana, non mi rendevo conto che avevo il viso bruciato; Crans-Montana, tutti i feriti a Milano sono fuori pericolo di vita: l'annuncio di Bertolaso. Cassis a Milano evoca il dramma di Crans-MontanaLe relazioni italo-svizzere sono tese dopo l'incendio di Capodanno nella località vallesana. Sei delle 41 vittime e undici dei 115 feriti infatti sono di nazionalità italiana. tio.ch Crans-Montana: morto un 18enne a ZurigoSale a 41 il bilancio delle vittime del tragico incendio della notte di Capodanno nel locale Le Constellation di Crans-Montana. L’ultima persona a perdere la vita è un 18enne svizzero, ricoverato in ... rsi.ch La strage di capodanno in #Svizzera. A #CransMontana i familiari delle vittime si sono riuniti per ricordare i 41 ragazzi, tutti giovanissimi, morti nel rogo de #LeConstellation. La drammatica testimonianza di una sopravvissuta x.com Tg2. . La strage di capodanno in #Svizzera. A #CransMontana i familiari delle vittime si sono riuniti per ricordare i 41 ragazzi, tutti giovanissimi, morti nel rogo de #LeConstellation. La drammatica testimonianza di una sopravvissuta facebook