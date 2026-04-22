Hockey ghiaccio Graz passa in casa di Val Pusteria in Gara-4 e fa suo il titolo di ICE League

Nella finale della ICE Hockey League 2026, Graz ha conquistato il titolo battendo in casa Val Pusteria con un punteggio di 4-0 nella serie. Con questa vittoria, la squadra di Graz ha concluso la serie con quattro vittorie consecutive, impedendo al team di Val Pusteria di pareggiare e mettendo fine al loro percorso verso il campionato. La serie si è svolta interamente in casa di Graz, che ha dominato gli incontri.

Svanisce ufficialmente il sogno di Val Pusteria. Graz, infatti, ha vinto il titolo della ICE Hockey League 2026 dominando la serie finale chiudendola con un netto 4-0 che non lascia spazio a repliche. Questa seria in Gara-4 gli altoatesini cercavano di approfittare del fattore campo per, quantomeno, allungare la serie, ma gli austriaci non erano minimamente d’accordo e hanno centrato il successo con il punteggio di 6-2 in rimonta. Andiamo a vedere, quindi, come sono andate le cose nell’ultimo incontro della stagione. VAL PUSTERIA-GRAZ 2-6 (SERIE CONCLUSA 0-4). La sfida prende il via con gli ospiti che vanno a sbloccare il punteggio grazie alla rete messa a segno da Roy al minuto 7:44.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio, Graz passa in casa di Val Pusteria in Gara-4 e fa suo il titolo di ICE League Notizie correlate Hockey ghiaccio, netto ko per Val Pusteria a Graz in Gara-1 della Finale di ICE LeagueInizia nel peggiore dei modi la Finale playoff della ICE Hockey League 2026 per Val Pusteria. Leggi anche: Hockey ghiaccio, Val Pusteria crolla in gara-2 nella Finale di ICE League e Graz scappa sul 2-0 Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Hockey ghiaccio, Graz passa in casa di Val Pusteria in Gara-4 e fa suo il titolo di ICE League; Il sogno della Val Pusteria: la squadra rivelazione che sfida Graz in una storica finale di ICE Hockey League; Finale ICE Hockey League: il Pusteria sfida Graz, live su DAZN; Hockey, storica finale per il Val Pusteria: stasera gara 1 a Graz. Hockey ghiaccio, Graz passa in casa di Val Pusteria in Gara-4 e fa suo il titolo di ICE LeagueSvanisce ufficialmente il sogno di Val Pusteria. Graz, infatti, ha vinto il titolo della ICE Hockey League 2026 dominando la serie finale chiudendola con un netto 4-0 che non lascia spazio a repliche. oasport.it Il Graz dilaga a Brunico e vince la sua prima Ice Hockey LeagueEra l'ultima chiamata per il Val Pusteria, impegnato tra le mura amiche in una sfida da dentro o fuori. Sotto 0-3 nella serie contro il Graz i Lupi sono scesi sul ghiaccio obbligati alla vittoria ... rainews.it La "Val Pusteria” in Alto Adige. - facebook.com facebook Hockey ghiaccio, Val Pusteria crolla in gara-2 nella Finale di ICE League e Graz scappa sul 2-0 - x.com