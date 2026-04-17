Nella Finale di ICE League 2026, la Val Pusteria ha subito una sconfitta in gara-2, perdendo terreno nella serie contro Graz. La squadra altoatesina ha ceduto nel secondo appuntamento dei playoff, consentendo agli avversari di mettere a segno un vantaggio di due partite a zero. La serie si sposta ora a favore di Graz, che si trova in una posizione favorevole per avanzare nella competizione.

E ora si fa dura per Val Pusteria. Gli altoatesini, infatti, crollano in Gara-2 della Finale playoff della ICE Hockey League 2026 e ora Graz scappa 2-0 nella serie. Per i gialloneri arriva un secondo pesante ko (1-5 come in Gara-1) in una sfida che praticamente non ha avuto storia. Quale sarà il programma delle prossime gare? Si tornerà sul ghiaccio domenica in Austria alle ore 16.30, quindi Gara-4 mercoledì ore 19.45 in casa di Val Pusteria. VAL PUSTERIA-GRAZ 1-5 (0-2 nella serie). La sfida prende il via con Graz che sblocca il punteggio dopo soli 2:57 con Kotkansalo con l’1-0 che chiude il primo periodo. Nel secondo tempo dilagano gli austriaci con le reti di Hora in power play al 29:19, quindi 3-0 di Baieln al 33:19, mentre Koch al 39:47 cala il poker.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio, Val Pusteria crolla in gara-2 nella Finale di ICE League e Graz scappa sul 2-0

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