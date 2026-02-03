Il giudice di pace di Pescara annulla una multa per eccesso di velocità | Autovelox senza omologazione

Il giudice di pace di Pescara ha cancellato una multa per eccesso di velocità perché l’autovelox utilizzato dalla polizia locale di Moscufo non aveva l’omologazione richiesta dalla legge. La sentenza, depositata il 2 febbraio, riconosce che le multe fatte con apparecchi non certificati sono illegittime. La decisione potrebbe aprire la strada a ulteriori ricorsi per chi si è trovato nelle stesse condizioni.

Una multa per eccesso di velocità effettuata con un autovelox privo di omologazione è illegittima. Lo stabilisce una sentenza del giudice di pace di Pescara, depositata il 2 febbraio, che ha accolto il ricorso contro una sanzione elevata dalla polizia locale del Comune di Moscufo, annullando il.

