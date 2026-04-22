Hiab Coseco conferma l’acquisizione del sito di Statte Urso | Segnale forte

Il ministro delle Imprese ha dichiarato che Coseco Industrie Group ha deciso di acquisire il sito produttivo di Statte appartenente a Hiab. La conferma arriva direttamente dall’azienda, che ha comunicato ufficialmente l’operazione. La notizia è stata commentata dal ministro, che ha definito questa mossa come un “segnale forte” per il rilancio dello stabilimento. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito in merito ai termini dell’acquisto o ai piani futuri.

«Un segnale forte». Il ministro delle Imprese Adolfo Urso annuncia e commenta così la decisione da parte di Coseco Industrie Group per rilanciare il sito produttivo Hiab di Statte. Il gruppo, attivo nel settore delle attrezzature per veicoli destinati all’ecologia, ha confermato al Mimit l’acquisizione dell’intero ramo d’azienda in provincia di Taranto. Hiab è un’azienda svedese specializzata nella produzione di attrezzature per il sollevamento e la movimentazione delle merci. «Questa operazione rappresenta un segnale forte e testimonia la capacità di una realtà importante come Coseco di dare una risposta industriale concreta a tutto il territorio.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Hiab, Coseco conferma l’acquisizione del sito di Statte. Urso: «Segnale forte» Notizie correlate Coseco subentra a Hiab: nuova produzione e continuità occupazionale per i dipendenti di StatteA quasi un anno dall’avvio della cassa integrazione e dalla dismissione dell’attività, ora c’è un’alternativa alla Hiab di Statte. Da Hiab a Coseco, c?è l?intesa: i lavoratori saranno riassunti«C’è la certezza dell’acquisizione dello stabilimento ex Hiab da parte di Coseco». Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Hiab: Coseco conferma acquisizione sito Statte, al via rilancio industriale; L’ex Hiab rinasce con Coseco, salvi 45 posti di lavoro. Investimento da dieci milioni di euro; Elena De Simone nuovo presidente di Vianini Lavori; Ultime notizie. Da Hiab a Coseco, c’è l’intesa: i lavoratori saranno riassunti«C’è la certezza dell’acquisizione dello stabilimento ex Hiab da parte di Coseco». Dopo il vertice di ieri al Mimit, Eugenio Di Sciascio, assessore allo ... quotidianodipuglia.it Ex Hiab a Statte, la fine dell’incubo: salvi i 45 lavoratoriLa cessione del ramo d’azienda a Coseco Industrie Group Srl è diventata ufficiale. E Coseco ha annunciato una rapida reindustrializzazione ... lagazzettadelmezzogiorno.it Hiab Statte, accordo con Coseco: garantita continuità occupazionale Renato Perrini (FdI): “Salvaguardati posti di lavoro e famiglie”. Annagrazia Angolano (M5S): “Passaggio importante, futuro più certo” - facebook.com facebook Ex Hiab a Statte, la fine dell’incubo: salvi i 45 lavoratori x.com