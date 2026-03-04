Coseco subentra a Hiab | nuova produzione e continuità occupazionale per i dipendenti di Statte

Coseco ha preso il posto di Hiab a Statte, garantendo la ripresa della produzione e mantenendo i posti di lavoro dei dipendenti. Dopo quasi un anno dall'avvio della cassa integrazione e dalla chiusura dell’attività, questa nuova soluzione permette di riavviare le attività industriali senza perdere occupazione. La transizione si è conclusa con successo e ora è in corso la produzione sotto la guida di Coseco.

A quasi un anno dall’avvio della cassa integrazione e dalla dismissione dell’attività, ora c’è un’alternativa alla Hiab di Statte. Si è dichiarata disposta a subentrare la Coseco Industrie Group. Nel vertice di ieri pomeriggio al ministero delle Imprese, la Coseco non c’era ma il suo nome e la sua proposta sono stati ufficializzati. Chiusa quindi la produzione di gru di piccole e medie dimensioni, che era l’attività di Hiab, in alternativa la Coseco, azienda di Bari, produrrà compattatori per l’igiene ambientale. Coseco ha circa 120 dipendenti, sta entrando nel mercato estero, ha attività da svolgere per il periodo 2026-2027, è in una fase di sviluppo e adesso presenterà al Mimit il piano industriale. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

