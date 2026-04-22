Da Hiab a Coseco c?è l?intesa | i lavoratori saranno riassunti

Dopo l'incontro di ieri al Ministero dello Sviluppo Economico, si è confermato che lo stabilimento ex Hiab sarà acquisito da Coseco. L’assessore allo Sviluppo ha dichiarato che si tratta di un’operazione certa e che i lavoratori coinvolti verranno riassunti. La trattativa tra le due aziende è stata finalizzata, e l’accordo riguarderà anche il futuro occupazionale degli addetti dello stabilimento.

«C’è la certezza dell’acquisizione dello stabilimento ex Hiab da parte di Coseco». Dopo il vertice di ieri al Mimit, Eugenio Di Sciascio, assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, mette un punto fermo sulla vertenza Hiab. Il sito di Statte, che la multinazionale costruttrice di gru di piccola e media dimensione ha dismesso mesi fa per riposizionarsi in Emilia Romagna, adesso avrà una nuova vita. Con un investimento di circa 10 milioni, a reindustrializzarlo sarà la Coseco Industrie Group, azienda pugliese di Grumo Appula che produce macchine per l’igiene urbana e che intende espandersi all’estero. Verranno riassunti i 45 dipendenti rimasti a Hiab, attualmente in cassa integrazione sino a fine anno.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Da Hiab a Coseco, c?è l?intesa: i lavoratori saranno riassunti Notizie correlate Coseco subentra a Hiab: nuova produzione e continuità occupazionale per i dipendenti di StatteA quasi un anno dall’avvio della cassa integrazione e dalla dismissione dell’attività, ora c’è un’alternativa alla Hiab di Statte. Sindacati, per Giochi Preziosi intesa sulla cigs per 135 lavoratoriÈ stata raggiunta l'intesa al ministero del Lavoro sul ricorso alla cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività nelle società Giochi... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Hiab: Coseco conferma acquisizione sito Statte, al via rilancio industriale; L’ex Hiab rinasce con Coseco, salvi 45 posti di lavoro. Investimento da dieci milioni di euro; Hiab, Coseco rileva il sito: parte il piano di rilancio. Salvi i posti di lavoro; La Coseco rileverà la Hiab di Statte con progetti ambiziosi per veicoli elettrici. Coseco acquisisce il ramo d’azienza Hiab dismesso a Taranto: investimento da 10 milioni di euroCon un investimento complessivo di circa 10 milioni di euro, la Coseco Industrie Group, azienda di Grumo Appula, in provincia di Bari, specializzata nella produzione di macchinari e attrezzature innov ... ilikepuglia.it Hiab: l’azienda pugliese Coseco subentra per il reintegro di 45 lavoratoriBuone notizie per i lavoratori della Hiab. L’azienda pugliese Coseco subentra alla multinazionale delle gru di Statte che aveva chiuso i battenti per delocalizzare. Presentato oggi al Ministero delle ... studio100.it Grazie al team Domenico Filomeno per averci confermata la fiducia dopo tanti anni di lavoro intenso con i nostri prodotti #solleva_srl #effer #hiab facebook