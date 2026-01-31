Benvenuti in scena con Pillole di me un viaggio tra memoria e identità al Teatro Papini

Questa sera Alessandro Benvenuti torna a Pieve Santo Stefano con uno spettacolo intimo e riflessivo. Al Teatro Papini, alle 21, porta in scena «Pillole di me», una performance che mette in discussione memoria e identità. Lo spettacolo fa parte della rassegna «Metamorfosi» e promette un viaggio tra ricordi e riflessioni personali, con un tono semplice e diretto, come una conversazione tra amici.

Alessandro Benvenuti torna in scena a Pieve Santo Stefano con uno spettacolo intimo e riflessivo, «Pillole di me», in programma questa sera alle ore 21 al Teatro Giovanni Papini nell’ambito della rassegna «Metamorfosi». L’attore toscano, noto per il suo stile ibrido tra monologo, comicità leggera e narrazione personale, propone un’esperienza teatrale che non si limita a divertire, ma cerca di offrire una sorta di respiro mentale in un tempo segnato da stress, incertezze e rumori costanti. Lo spettacolo nasce da un’esigenza personale: raccontare la propria vita non attraverso un racconto lineare, ma come una serie di momenti, pensieri, ricordi e battute che, come pillole, potrebbero aiutare a tenere a bada il peso dell’esistenza quotidiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa sera il teatro Giovanni Papini di Pieve Santo Stefano ospita lo spettacolo di Alessandro Benvenuti, «Pillole di me».

Cresce l’attesa per l’appuntamento teatrale di sabato 31 gennaio alle ore 21.00 al Teatro Papini di Pieve Santo Stefano facebook