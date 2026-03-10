Lusofonie 2026 | al Teatro Palladium un viaggio nel mondo lusofono

Al Teatro Palladium si tiene il festival “LUSOFONIE – Voci dall’Atlantico”, una rassegna dedicata ai paesi di lingua portoghese e alla loro diversità culturale. L’evento presenta musica, incontri e spettacoli che esplorano le tradizioni e le espressioni artistiche del mondo lusofono. La manifestazione si svolge nel corso di alcune giornate e coinvolge artisti e relatori provenienti da vari paesi.

Il Teatro Palladium di Roma si prepara a diventare, dal 18 al 20 marzo 2026, l'epicentro di un affascinante dialogo culturale che attraversa confini e oceani. Con il festival "LUSOFONIE – Voci dall'Atlantico", l'Università Roma Tre offre alla cittadinanza un'occasione preziosa per esplorare le molteplici anime della lingua portoghese, uno spazio culturale che non è limitato a un singolo territorio, ma che si dirama in una rete complessa di memorie coloniali, scambi intensi e trasformazioni contemporanee.