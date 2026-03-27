Javier Martinez costretto ad aprire nuovo profilo TikTok | le parole di fuoco di Helena Prestes

Javier Martinez è stato costretto ad aprire un nuovo profilo TikTok dopo una serie di polemiche. Helena Prestes, sua compagna, ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno attirato l’attenzione sui social. La coppia, conosciutasi nella casa del Grande Fratello, sta attirando l’interesse del pubblico e della stampa, che seguono attentamente ogni sviluppo della vicenda.

Javier Martinez ed Helena Prestes sono tra le coppie più apprezzate dello spettacolo italiano. I due stanno insieme da un anno dopo essersi conosciuti nella casa del Grande fratello. In queste ore, la modella brasiliana ha avviato una diretta su Tiktok, un social in cui è particolarmente attiva. La donna ha mostrato ai suoi fans come preparare un dolce a base di cioccolato. Durante la live è intervenuto anche Javier Martinez, il quale ha fatto un annuncio a tutti gli utenti. Il pallavolista argentino della Terni volley academy ha dichiarato le seguenti parole: "Non riesco a recuperare la password del mio vecchio profilo, quel profilo Tiktok non esiterà più. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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