Pisa FC | Finanziamento da 3 milioni per il nuovo Training Center obiettivo 30 milioni di euro di investimento

Il Pisa FC ottiene un finanziamento di 3 milioni di euro per il nuovo Training Center. La società ha completato il primo passo verso il suo grande progetto di investimenti, che punta a raggiungere i 30 milioni di euro complessivi. Ora si lavora per mettere in pratica il piano di ampliamento delle strutture sportive.

Il Pisa Sporting Club ha compiuto un passo significativo verso la realizzazione del suo ambizioso progetto di potenziamento infrastrutturale, completando il primo round di finanziamento per il nuovo Training Center. L’accordo, finalizzato nella giornata odierna, 9 febbraio 2026, ha visto l’erogazione di tre milioni di euro da parte di banche del gruppo ICCREA, nello specifico ChiantiBanca e Banca di Pescia e Cascina. Questa operazione segna l’inizio di un percorso volto a dotare il club di un centro sportivo moderno e all’avanguardia, destinato a diventare un motore di crescita per l’intera società.🔗 Leggi su Ameve.eu

