Pisa Training Centre | completato il primo round di finanziamento milioni di euro

Il Pisa ha concluso il primo round di finanziamenti da milioni di euro. Ora l’obiettivo è sviluppare le strutture sportive e migliorare la formazione dei giovani talenti. La società punta a rafforzare la propria posizione, investendo in nuovi impianti e risorse per il settore giovanile.

Il Pisa avvia una fase di sviluppo infrastrutturale mirata a rafforzare la competitività sportiva e la formazione del vivaio. si tratta di un intervento di ampia portata, destinato a delineare una piattaforma strutturale capace di supportare la crescita tecnica, la gestione economica e la valorizzazione dei talenti. La prima tranche di finanziamento, pari a 3 milioni di euro, è stata erogata con il sostegno del Gruppo ICCREA attraverso i canali di ChiantiBanca e Banca di Pescia e Cascina. L'operazione è stata strutturata con la consulenza strategica di Iniziativa, boutique specializzata in project financing sportivo.

