I fan del mondo di Harry Potter hanno già scelto l’attore che potrebbe interpretare Sirius Black nella futura produzione HBO dedicata alla saga. La notizia ha suscitato entusiasmo tra gli appassionati, pronti a vedere un nuovo volto nel ruolo di uno dei personaggi più amati. La scelta dell’interprete rappresenta un passo importante in vista della realizzazione della serie, che si preannuncia come un nuovo capitolo per gli amanti di questa storia.

Dietro alcune delle interpretazioni più iconiche del cinema contemporaneo si nascondono spesso storie personali che raramente vengono raccontate. Gary Oldman, attore britannico dalla carriera straordinaria, ha recentemente condiviso un capitolo della sua vita che getta nuova luce su scelte professionali apparentemente casuali, ma in realtà profondamente radicate in necessità umane concrete. Durante una recente apparizione televisiva per promuovere la serie Slow Horses, Oldman ha aperto una finestra su un periodo particolarmente complesso della sua esistenza. A 42 anni, dopo il divorzio da Donya Fiorentino, l’attore si è ritrovato a gestire la custodia dei figli in un momento in cui l’industria cinematografica stava attraversando una trasformazione radicale.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Harry Potter HBO: i fan hanno già eletto l’interprete di Sirius Black (e sarebbe un bel passaggio di testimone)

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I fan di Harry Potter stanno già discutendo online su chi potrebbe interpretare Sirius Black nella nuova serie TV. Molti propongono Charlie Oldman, figlio di Gary Oldman, trovando affascinante l’idea di un “passaggio di testimone” tra padre e figlio. Secondo - facebook.com facebook