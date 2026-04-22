Harry e il contrappeso silenzioso | così il Duca del Sussex ha reso omaggio alla regina senza andare a Londra

Il 21 aprile 2026 avrebbe raggiunto il centesimo compleanno, ma Elisabetta II è scomparsa nel settembre 2022. Nonostante ciò, il suo anniversario è stato ricordato con cerimonie e omaggi tipici della monarchia britannica. In questa occasione, il duca del Sussex ha reso omaggio alla regina, scegliendo di farlo senza essere presente a Londra. La giornata si è svolta con eventi che hanno richiesto rispetto e attenzione ai protocolli tradizionali.

Roma, 21 aprile 2026 – Il 21 aprile 2026 avrebbe compiuto cento anni. Elisabetta II non c'è più dal settembre 2022, ma il suo anniversario è stato celebrato con tutto il peso della tradizione britannica. A Buckingham Palace, nella storica Marble Hall addobbata a festa con ghirlande ricavate da tende antiche, Re Carlo III ha ricevuto gli ospiti di 45 patrocini sostenuti dalla defunta sovrana. Accanto a lui, i Wales, i Edinburgh, la Principessa Reale, il Duca di Gloucester e persino il Duca di Kent e la Principessa Alexandra (rispettivamente 90 e 89 anni), a testimoniare che la monarchia "snellita" si stringe compatta attorno alla memoria della regina.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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