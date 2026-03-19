Per l’arrivo del presidente nigeriano e della First Lady, la regina Camilla ha indossato un outfit rosa pastello. La rivista inglese Hello l’ha chiamata «la Barbie della sua generazione». La regina, 78 anni, ha scelto un abbigliamento coordinato per accogliere i visitatori, dimostrando attenzione ai dettagli e al look durante l’evento ufficiale.

L a rivista inglese Hello l’ha definita «la Barbie della sua generazione». La regina Camilla (78 anni), in occasione della visita del presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu e della First Lady Oluremi, li ha accolti tutta in rosa. E oltre a ricordare, con la scelta del colore pastello, la regina Elisabetta che usciva sempre in pubblico con colori chiari e vividi «per essere sempre vista», a sorpresa ha anche omaggiato l’antica rivale, Lady Diana, con la borsa Dior preferita della principessa. Kate Middleton, eleganza diplomatica in due atti: dal cappotto al primo look da principessa con tiara X Leggi anche › Kate Middleton a San Patrizio: il simbolismo dello chignon e il rigore dello smeraldo La regina Camilla in versione Barbie. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per l’arrivo del presidente nigeriano, Camilla ha scelto un outfit rosa pastello. E forse senza rendersene conto, ha reso omaggio all’antica rivale Diana

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