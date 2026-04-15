Durante un tour in Australia, il Duca di Sussex ha parlato delle difficoltà legate alla genitorialità e di un senso di “disconnessione” sperimentato dopo la nascita del suo primo figlio. Nel frattempo, una cantautrice italiana ha interpretato un brano intitolato “Genitori”, in cui si riferisce alla propria identità familiare affermando che “noi siamo i figli dei figli dei figli di altri genitori”.

“ N oi siamo i figli dei figli dei figli di altri genitori”, così canta la giovane cantautrice Giulia Mei nel brano Genitori. Un adulto è stato prima un bambino, così come ogni genitore è stato prima un figlio. Non esiste un manuale per diventare genitori, le uniche informazioni che si possono usare come riferimento o guida risiedono proprio in quell’esperienza vissuta in quanto bambini e in quanto figli. Lo sa bene il principe Harry che, durante la seconda giornata di tour in Australia, ha trovato un momento per parlare a cuore aperto di paternità e di cosa significa per lui essere un genitore. « C’è un momento in cui sei entusiasta, felice ma poi ti chiedi anche: “Sarò abbastanza? Come funziona? Esiste un manuale per fare il genitore? » L'evoluzione del principe Harry: da festaiolo a papà.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Durante il tour in Australia, il Duca di Sussex racconta le sfide della genitorialità e il senso di «disconnessione» che ha provato dopo la nascita di suo figlio Archie

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#Harry e #Meghan in #Australia. Il Duca e la Duchessa del Sussex hanno incontrato i pazienti e il personale del Royal Children's Hospital di #Melbourne, un ospedale pediatrico, in una delle prime tappe della loro visita nel Paese. x.com