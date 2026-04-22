Haridasse crolla a un passo dall' arrivo | la reazione di due corridori è da brividi

Durante la maratona di Boston, un giovane atleta ha avuto un malore a meno di un chilometro dall’arrivo, cadendo a terra per crampi. Due concorrenti hanno deciso di fermarsi e aiutarlo, rimanendo con lui fino al traguardo, rinunciando così alla propria prestazione. Questo gesto di solidarietà tra i corridori ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media.