Haridasse crolla a un passo dall' arrivo | la reazione di due corridori è da brividi
Durante la maratona di Boston, un giovane atleta ha avuto un malore a meno di un chilometro dall’arrivo, cadendo a terra per crampi. Due concorrenti hanno deciso di fermarsi e aiutarlo, rimanendo con lui fino al traguardo, rinunciando così alla propria prestazione. Questo gesto di solidarietà tra i corridori ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media.
Grande gesto di fair play alla Maratona di Boston: il 21enne Ajay Haridasse crolla a meno di un chilometro dall’arrivo per crampi, ma viene aiutato da due altri partecipanti, Aaron Beggs e Robson Oliveira, che rinunciano al proprio tempo per accompagnarlo fino al traguardo. Un gesto non solo umano ma anche tecnico, che permette ad Haridasse di evitare la squalifica e mantenere un tempo valido per la qualificazione.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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