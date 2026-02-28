LIVE Giro di Sardegna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 4 corridori in fuga a 60 km dall’arrivo

Quattro ciclisti sono in fuga a 60 chilometri dall’arrivo della tappa del Giro di Sardegna 2026. La corsa prosegue nel vivo con gli atleti che cercano di mantenere il vantaggio sugli inseguitori. La gara è in corso e le telecamere seguono costantemente gli sviluppi della fuga. La diretta online è disponibile dalle 11 sulla piattaforma dell’Omloop Nieuwsblad di ciclismo.

14.00 Kamiel Bonneu, Andrea Pietrobon ed Alessandro Cattanei sono fuoriusciti dal gruppo e provano a rientrare sulla testa della corsa. 13.56 Inizia la salita di Nuoro. Il gruppo inizia l'ascesa con 1' 29" di ritardo. 13.54 Il gruppo è ai piedi della salita di Nuoro (5.8 chilometri al 5.9% di pendenza media) 13.45 Sono quattro i corridori in testa alla corsa con 1' 51" di vantaggio sul gruppo. 13.42 La corsa è sugli ultimi metri della salita di Oliena a poco più di 60 chilometri dall'arrivo 13.40 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro di Sardegna 2026. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro di Sardegna 2026.