LIVE Giro di Sardegna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 4 corridori in fuga a 50 km dall’arrivo

Quattro corridori sono in fuga a circa 50 chilometri dall’arrivo della tappa di oggi del Giro di Sardegna 2026. La corsa è in corso e gli atleti stanno affrontando gli ultimi ostacoli prima di arrivare al traguardo. La diretta streaming viene aggiornata continuamente dalle 11, offrendo un quadro preciso di quello che accade lungo il percorso.

13.42 La corsa è sugli ultimi metri della salita di Nuoro a meno di 50 chilometri dall'arrivo 13.40 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro di Sardegna 2026. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro di Sardegna 2026. Entra nel vivo la corsa a tappe sarda con la frazione regina di questa edizione con partenza ad Arbatax ed arrivo a Nuoro 153,6 chilometri dopo. Non ci sarà pianura in questa tappa che prevede quattro salite ufficiali e tanti strappi. La strada inizierà leggermente a salire sin dalla partenza con i corridori che dopo pochi chilometri affronteranno il Passo Genna Silana (20.