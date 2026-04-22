Trasformare l’abito in un messaggio sociale per abbattere i tabù sulla salute sessuale: approda a Jesi la mostra itinerante "Habitus. L’abito come strumento di prevenzione". Dal oggi al 3 maggio, i Musei Civici di Palazzo Pianetti ospiteranno questa originale iniziativa promossa da Anlaids (Associazione nazionale lotta all’Aids), con il patrocinio del Comune. L’esposizione celebra i 40 anni dell’associazione attraverso i tre abiti vincitori del concorso nazionale e i 36 figurini finalisti. Designer da tutta Italia hanno accettato la sfida di trasformare il tessuto in un manifesto contro lo stigma dell’ HIV e delle infezioni sessualmente trasmissibili ( IST ).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Habitus", a Palazzo Pianetti mostra contro i tabù della salute sessuale

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