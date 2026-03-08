ai musei civici di palazzo pianetti il progetto artistico di giovanni gaggia

A Jesi, nei Musei Civici di Palazzo Pianetti, si conclude il progetto artistico di Giovanni Gaggia intitolato

A Jesi, il progetto artistico di Giovanni Gaggia, intitolato "Com’è il cielo in Palestina?", giunge alla sua fase conclusiva con un’installazione site specific Musei Civici di Palazzo Pianetti. L’opera, che sarà visitabile dal 14 marzo al 14 aprile 2026, rappresenta l’atto finale di un percorso di arte partecipata avviato alla fine del 2025 per tenere accesi i riflettori sulla Striscia di Gaza. Il cuore del progetto risiede in tre arazzi realizzati collettivamente durante laboratori di ricamo che hanno coinvolto cittadini di diverse provenienze. Utilizzando ago e filo d’oro, i partecipanti hanno impresso sul tessuto la toccante risposta di Anas, un giovane di 23 anni residente a Gaza, alla domanda che dà il titolo all’opera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

