Salute femminile | la sfida contro i tabù e il virus HPV a Piacenza

A Piacenza, nel Centro per le famiglie all’interno del Centro civico Farnesiana, si è svolto giovedì 2 aprile un incontro dedicato alla prevenzione oncologica femminile. L’evento ha affrontato il tema della salute delle donne, con particolare attenzione alla lotta contro i tabù e alla prevenzione del virus HPV, coinvolgendo professionisti e associazioni del settore.

A Piacenza, presso il Centro per le famiglie situato nella Galleria del Sole all’interno del Centro civico Farnesiana, si è tenuto giovedì 2 aprile un incontro cruciale dedicato alla prevenzione oncologica femminile. L’iniziativa, organizzata dalla Lilt, ha la partecipazione di mediatrici culturali e donne straniere con l’obiettivo di abbattere i pregiudizi e le barriere comunicative riguardanti la salute, concentrandosi in particolare sulla diffusione del vaccino contro il papilloma virus. La barriera culturale come ostacolo alla prevenzione sanitaria. Il successo di un intervento sanitario non dipende solo dalla disponibilità di cure, ma dalla capacità di farle raggiungere a chi vive ai margini dei circuiti informativi tradizionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salute femminile: la sfida contro i tabù e il virus HPV a Piacenza Leggi anche: Il papiloma virus si trasmette sessualmente La serie A femminile invita alla prevenzione. Il calcio si fa testimonial per la campagna vaccinale contro l’Hpv Valmontone, concluso il percorso di sensibilizzazione e prevenzione contro il Papilloma Virus (HPV) nelle scuoleL’iniziativa ha coinvolto le classi terze delle scuole secondarie di primo grado dell’I. Temi più discussi: Le donne ricevono diagnosi più tardi? Il problema (ancora sottovalutato) del gender health gap; La nazionale femminile di Calcio all'Arena Garibaldi: sfida di qualificazione al Mondiale contro la Serbia; Open Week Onda 2026 alla Federico II, visite gratuite e incontri per la salute della donna; Giulia Giampietro e la sfida della leadership femminile nell’industria musicale. RAPPORTO SUSSIDIARIETÀ/ La sfida della salute: universalità ed equità per sconfiggere le debolezze del SSNAlla Camera presentato il Rapporto della Fondazione per la Sussidiarietà sulla salute: in nove punti ecco come si può cambiare la sanità Alla Camera dei Deputati si è tenuta la presentazione del ... ilsussidiario.net Nei dati il futuro della salute: l’Italia alle prese con la sfida europeaI dati sanitari possiedono una doppia natura secondo il filosofo Luciano Floridi della Yale ... msn.com La tua salute è un bene prezioso: proteggiamola insieme! In occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, l’Ospedale dei Castelli apre le sue porte per una settimana interamente dedicata al benessere femminile. Dal 22 al 29 aprile, aderi - facebook.com facebook