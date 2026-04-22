All’alba del 22 marzo a Catanzaro, una donna di 46 anni è deceduta dopo essere precipitata dal balcone dell’appartamento in cui viveva con il marito e i figli. Secondo quanto si è appreso, poco prima dell’incidente, la donna aveva vestito i figli e aveva preso un rosario. La scena si è svolta nella loro abitazione e al momento sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

All’alba del 22 marzo, a Catanzaro, una donna di 46 anni, Anna Democrito, è precipitata dal balcone dell’appartamento in cui viveva con il marito e i figli. Secondo la ricostruzione finora disponibile, la donna avrebbe gettato anche i tre bambini, prima di lanciarsi nel vuoto. Le autorità stanno svolgendo accertamenti per chiarire con precisione la dinamica e i passaggi che hanno preceduto l’accaduto. Due dei minori sono morti sul colpo insieme alla madre. La terza figlia, la più grande, di 6 anni, è stata trasportata in ospedale e risulta in condizioni gravissime. Il marito, presente in zona, si sarebbe reso conto di quanto stava avvenendo solo quando ormai era troppo tardi e i tentativi di prestare soccorso ai bambini non hanno avuto esito.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Ha vestito i figli così, poi ha preso il rosario”. Anna si butta con i figli, ora la scoperta agghiacciante

Notizie correlate

Anna Democrito, chi era la donna che si è lanciata dal balcone con i tre figli a Catanzaro con in mano un rosario, il marito era in casaAnna Democrito ha svegliato i suoi tre figli, li ha preparati, li ha presi in braccio, ha spalancato la finestra e li ha buttati giù, poi si è...

Anna Democrito, chi era la donna che si è lanciata dal balcone con i figli: morti lei e i due bimbi. In mano aveva un rosario, il marito stava dormendoDramma nella notte a Catanzaro, dove una donna, Anna Democrito, di 46 anni si è lanciata dal balcone della propria abitazione insieme ai figli.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Re Carlo, William e Kate ricordano la regina Elisabetta II nel centenario della sua nascita: Molti aspetti dei tempi moderni l'avrebbero turbata. Ha ispirato le generazioni attraverso una vita di dovere; I 100 anni della Regina Elisabetta, il discorso commovente di suo figlio Carlo; Nino D'Angelo: Ho lasciato Napoli per la camorra. Dopo la morte di mamma e papà sono caduto in depressione, mi hanno salvato i figli; La morte di Manninger, l’ex portiere che viveva lontano dal calcio: travolto con l’auto da un treno.

Ha vestito i figli così, poi ha preso il rosario. Anna si butta con i figli, ora la scoperta agghiaccianteUna storia agghiacciante, che ha sconvolto l'Italia alle luci dell'alba del 22 marzo. Una tragedia immensa, una famiglia distrutta in pochi istanti a ... thesocialpost.it

Anna Democrito, il dramma a Catanzaro: «Ha lasciato cadere i figli, poi si è lanciata con il rosario in mano». I vicini: «Qualcosina si sospettava»Uno dopo l'altro. Prima i suoi bambini, il più piccolo di appena quattro mesi, il fratellino di quattro anni, la bambina di sei. Poi il volo nel vuoto dal terrazzo di casa. È una dinamica da brividi ... leggo.it

Deceduti sul colpo la donna, Anna Democrito di 46 anni, e due maschietti di 4 mesi e 4 anni. Gravissima la femminuccia di 5 anni e mezzo. Il tentativo disperato del papà di salvarli, indagini in corso per capire le cause dietro al drammatico gesto - facebook.com facebook