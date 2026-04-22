Gussago infestazione di blatte | chiuso un supermercato

A Gussago, in provincia di Brescia, un supermercato del marchio Conad è stato temporaneamente chiuso dai carabinieri del Nas dopo un’ispezione igienico-sanitaria. Durante il controllo, è stata riscontrata un’infestazione di blatte all’interno del punto vendita. La decisione di chiusura è stata presa in via precauzionale, mentre si svolgono ulteriori verifiche per accertare le cause e le eventuali responsabilità. L’attività commerciale rimarrà chiusa fino a when saranno completate le operazioni di sanificazione e controllo.

Gussago (Brescia), 22 aprile 2026 – Blitz dei carabinieri del Nas in un supermercato del Bresciano: disposta la chiusura temporanea di un punto vendita Conad a Gussago dopo il riscontro di un 'infestazione di blatte durante un'ispezione igienico-sanitaria. Il provvedimento, adottato nei giorni scorsi, impone alla direzione dell'esercizio commerciale un intervento completo di disinfestazione che riguarda sia i locali sia le attrezzature. Le operazioni sono tuttora in corso. La riapertura sarà subordinata a un nuovo controllo da parte delle autorità competenti, che potranno essere l'Ats o gli stessi militari del Nucleo antisofisticazioni e sanità, chiamati a verificare l'effettiva risoluzione delle criticità riscontrate.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gussago, infestazione di blatte: chiuso un supermercato Notizie correlate Blatte in cucina, chiuso un locale situato in un centro commerciale cataneseI carabinieri del nucleo Nas di Catania hanno effettuato, insieme al personale dell'Asp, una visita ispettiva in un ristorante situato in un centro... Chiuso il supermercato Carrefour di Via Crocifissa: 23 lavoratori a casaEra stato definito come "il supermercato che non chiude mai": aperto 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Catanzaro, si getta dalla finestra con 3 figli: morti mamma e 2 bimbi. Gussago, infestazione di blatte: chiuso un supermercatoGussago (Brescia), 22 aprile 2026 – Blitz dei carabinieri del Nas in un supermercato del Bresciano: disposta la chiusura temporanea di un punto vendita Conad a Gussago dopo il riscontro di ... ilgiorno.it Infestazione di blatte, chiuso un supermercato a GussagoLa direzione del supermercato deve ora procedere alla disinfestazione di tutti gli ambienti e di tutte le attrezzature e poi sarà un controllo, di Ats oppure degli stessi Nas, a certificare se il ... giornaledibrescia.it