Chiuso il supermercato Carrefour di Via Crocifissa | 23 lavoratori a casa

Il supermercato Carrefour di Via Crocifissa a Brescia, noto per essere aperto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, ha chiuso definitivamente dopo 11 anni di attività. Sono stati 23 i lavoratori coinvolti che ora sono a casa. La chiusura rappresenta la fine di una sperimentazione iniziata nel 2015, tra le prime in Italia di questo tipo.

Era stato definito come "il supermercato che non chiude mai": aperto 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Passati 11 anni dall'avvio della sperimentazione, era il 2015: tra le prime in Italia, il supermercato Carrefour di Via Crocifissa di Rosa a Brescia ha chiuso davvero: serrande abbassate ormai da settimane, 23 lavoratori a casa. Lo scrive Bresciaoggi, il primo a dare la notizia: nel frattempo alcuni locali che ospitavano parte del punto vendita – il piano seminterrato, ovvero parcheggio e magazzino – sarebbero già finiti all'asta. La chiusura, improvvisa e inattesa, sarebbe arrivata nel pieno di una trattativa che coinvolgeva i sindacati dei lavoratori del terziario.