Si schianta contro un' auto in sosta e poi scappa rintracciato dai vigili

L’uomo al volante di un furgone ha perso il controllo e si è schiantato contro un’auto parcheggiata, quindi è fuggito senza fermarsi. L’incidente si è verificato a Domodossola, nel pomeriggio di venerdì, quando il veicolo ha attraversato la strada senza rispettare le precedenze. La polizia locale ha individuato e fermato il conducente poco dopo, multandolo per omissione di soccorso e guida pericolosa.

É successo a Domodossola. L'automobilista è stato identificato grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza della città Perde il controllo del furgone e si schianta contro un'auto in sosta, per poi darsi alla fuga. É successo nei giorni scorsi a Domodossola, dove la polizia locale ha rintracciato e multato un automobilista. Le indagini dei vigili sono partite quando il proprietario dell'auto danneggiata ha presentato denuncia alla polizia locale. Gli agenti della municipale, grazie anche alle registrazioni dell'impianto di videosorveglianza comunale, sono riusciti a individuare il furgone che aveva urtato il veicolo in sosta, danneggiandolo sulla fiancata.🔗 Leggi su Novaratoday.it

