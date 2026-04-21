Nasce la Guida Turistica Partecipata | il Distretto Alto Casertano coinvolge cittadini e territori

È stata presentata la “Guida Turistica Partecipata”, un progetto promosso dal Distretto del Commercio dell’Alto Casertano. L’iniziativa coinvolge cittadini, associazioni, Pro Loco e operatori economici, con l’obiettivo di raccontare il territorio partendo da chi lo vive quotidianamente. La guida si svilupperà attraverso un percorso di co-progettazione aperto a tutti i soggetti interessati, che intendono contribuire alla valorizzazione del patrimonio locale.

Un progetto che punta a raccontare il territorio partendo da chi lo vive ogni giorno. Il Distretto del Commercio Area Sidicina Alto Casertano lancia l’iniziativa “Guida Turistica Partecipata”, un percorso di co-progettazione aperto a cittadini, associazioni, Pro Loco, operatori economici e.🔗 Leggi su Casertanews.it

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