Una guida turistica ha raccontato l’esperienza vissuta a Dubai durante gli attacchi con missili, descrivendo la paura provata mentre il territorio veniva colpito. Tra le persone coinvolte c’è anche Marcela Paz Donas, originaria del Cile e residente a Lucca da 13 anni, che si trovava nella zona al momento degli attacchi e ora si trova tra i cittadini rimasti bloccati in Medio Oriente.

Lucca, 6 marzo 2026 – C’è anche Marcela Paz Donas – originaria del Cile, ma da 13 anni residente a Lucca – tra i connazionali rimasti bloccati in Medio Oriente dallo scoppio della guerra. La 52enne, che di lavoro fa la guida turistica a Pisa, si trovava proprio a Dubai sabato sera quando è iniziata la “pioggia” di missili iraniani. Da allora, quei soli quattro giorni di ‘sosta’ nella città degli Emirati Arabi con un’amica prima di rientrare a casa da un viaggio in Thailandia, sono diventati un’eternità: con lo spazio aereo chiuso e il volo di ritorno del lunedì cancellato, la donna è rimasta “intrappolata” nel caos, tra code infinite per biglietti limitati, e incertezza generale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Missili a Dubai, che paura”. Guida turistica racconta la drammatica esperienza

Paura a Dubai: il racconto di Stefania Quattrini, la jesina bloccata tra missili e silenzioDUBAI - Un risveglio nel terrore, lontano da casa, in quello che fino a ieri era considerato un porto sicuro.

Leggi anche: BigMama bloccata a Dubai: "Sento i missili sulla testa, ho paura"

Una raccolta di contenuti su Missili a Dubai che paura Guida....

Temi più discussi: Come funziona lo scudo anti missili che protegge Dubai e gli Emirati Arabi; Contrattacco Iran, a Dubai missili in cielo e gente in spiaggia; L'Iran risponde ad attacco Usa-Israele. Da Tel Aviv a Dubai: ecco dove ha colpito Teheran; Il racconto di un italiano a Dubai: Sentiamo i boati dei droni e missili iraniani intercettati.

Come funziona lo scudo anti missili che protegge Dubai e gli Emirati ArabiAttivato il 28 febbraio, il sistema di difesa degli Emirati Arabi Uniti ha impedito che i missili iraniani colpissero obiettivi strategici. La tecnologia ... repubblica.it

Dubai, l’angoscia dei napoletani: Sotto i missili, vogliamo tornareIn vacanza o per lavoro bloccati dopo il blitz Usa e la reazione dell’Iran. Manfredi segue la situazione con il prefetto Di Bari. Lo chef Iaccarino: Abbiamo ... napoli.repubblica.it

Nuovo allarme, missili in arrivo dall'Iran a Tel Aviv - facebook.com facebook

#piazzapulita Sabato mattina una pioggia di missili colpisce Teheran. Tra gli obiettivi il quartier generale del regime: Ali Khamenei, Guida Suprema dell’Iran, viene ucciso. Il servizio di Anna Airoldi. x.com