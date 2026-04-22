Guida turistica e receptionist

I Centri per l’impiego della provincia di La Spezia hanno pubblicato nuove opportunità di lavoro per ruoli di guida turistica e receptionist. Le persone interessate possono trovare ulteriori dettagli e inviare le candidature visitando il sito ufficiale indicato. Le offerte sono aperte a chi desidera inserirsi nel settore del turismo e dell’accoglienza, con possibilità di candidarsi tramite il portale online.

Le offerte dei Centri per l’impiego della provincia di La Spezia. Per info e candidature https:formazionelavoro.regione.liguria.it 1 STEWARD DI BORDO Cooperativa di pesca e pescaturismo cerca steward di bordo, a bordo dell’imbarcazione dovrà occuparsi di accogliere i turisti ed intrattenerli, raccontando loro la storia della pesca nella zona del parco delle 5 Terre. Partenza da Monterosso al Mare. Si richiede conoscenza lingua inglese. Indispensabile non soffrire il mar di mare. Offerta 62932 1 MAGAZZINIERE Si ricerca per piccolo supermercato 1 tirocinante magazziniere per scarico camion merci, sistemazione e rotazione merce in magazzino. Non richiesta esperienza nel ruolo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Guida turistica e receptionist Mehari Hammamet - Tunisia Beach Resort Tour Nostalgia Notizie correlate Abetone: Ceccarelli guida la rinascita turisticaLa montagna pistoiese ha trovato un nuovo punto di riferimento nella guida delle sue imprese con la riconferma di Ronnie Ceccarelli alla presidenza... Giornata Internazionale della Guida Turistica, gli appuntamenti in CapitanataAnche la Capitanata prende parte alla ‘Giornata Internazionale della Guida Turistica’ con alcune iniziative. Aggiornamenti e dibattiti La Guida Turistica In evidenzaDi Raffaele Crispo e Elvis Ronzoni Parma, 8 aprile 2026 - Questa settimana per la rubrica il mondo del turismo abbiamo voluto incontrare una guida turistica, Daniela Lanfredi, da anni impegnata sul ... gazzettadellemilia.it Fare la guida turistica: 2.000 piemontesi al primo esame nazionale (ma ne sono passati 68). Il boom tra abusivismo e bici tourAl primo esame nazionale di abilitazione ha passato lo scritto il 3,6% dei piemontesi candidati (ma è il dato più alto in Italia). A Torino ce ne sono già 500, ma non bastano ancora: «Il vero problema ... torino.corriere.it