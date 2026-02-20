Giornata Internazionale della Guida Turistica gli appuntamenti in Capitanata

Anche la Capitanata prende parte alla 'Giornata Internazionale della Guida Turistica' con alcune iniziative. Sabato 21 febbraio trekking e birdwatching all'Oasi Laguna del Re di Siponto. La partenza è prevista alle 10, il costo è di 6 euro (solo ingresso, l'escursione è gratuita). Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 0884.660558-3488137728-3401052608. Sempre sabato 21 febbraio, a partire dalle 17 a Foggia evento speciale e gratuito per riscoprire la Basilica Cattedrale con una visita guidata esclusiva che partirà da piazza del Lago. Accompagnati dalla guida abilitata Maria Guglielmi, i partecipanti percorreranno i luoghi dove è nata la città, riscoprendo aneddoti e origini.