Giornata Internazionale della Guida Turistica gli appuntamenti in Capitanata

20 feb 2026

La Capitanata celebra oggi la Giornata Internazionale della Guida Turistica, con eventi organizzati nelle principali attrazioni della zona. La manifestazione nasce per valorizzare il ruolo delle guide e promuovere il patrimonio locale. Le guide accompagneranno i visitatori lungo percorsi storici e culturali, offrendo spiegazioni dal vivo e approfondimenti. Le iniziative coinvolgeranno anche scuole e associazioni, rendendo questa giornata un’occasione per conoscere meglio il territorio. Le visite continueranno fino a sera, coinvolgendo numerosi partecipanti.

Anche la Capitanata prende parte alla 'Giornata Internazionale della Guida Turistica' con alcune iniziative. Sabato 21 febbraio trekking e birdwatching all'Oasi Laguna del Re di Siponto. La partenza è prevista alle 10, il costo è di 6 euro (solo ingresso, l'escursione è gratuita). Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 0884.660558-3488137728-3401052608. Sempre sabato 21 febbraio, a partire dalle 17 a Foggia evento speciale e gratuito per riscoprire la Basilica Cattedrale con una visita guidata esclusiva che partirà da piazza del Lago. Accompagnati dalla guida abilitata Maria Guglielmi, i partecipanti percorreranno i luoghi dove è nata la città, riscoprendo aneddoti e origini.

