Nella montagna pistoiese Ronnie Ceccarelli è stato riconfermato alla presidenza della Confesercenti per l’area montana. La sua nomina segna un punto di riferimento per le imprese locali che operano nel settore turistico. La notizia arriva in un momento di attenzione crescente verso la ripresa delle attività legate al turismo in zona.

La montagna pistoiese ha trovato un nuovo punto di riferimento nella guida delle sue imprese con la riconferma di Ronnie Ceccarelli alla presidenza della Confesercenti per l’area montana. Il titolare della struttura Doganaccia 2000, insieme ai nuovi eletti Andrea Alisi e Jonatan Sabatini, avvierà una fase dedicata allo sviluppo infrastrutturale e alla promozione turistica mirata. Questa scelta organizzativa non è un semplice rito burocratico ma segna l’inizio di un percorso strategico volto a trasformare le peculiarità del territorio in vantaggi competitivi sul mercato nazionale. L’obiettivo dichiarato è rendere la zona più attrattiva attraverso investimenti concreti e una valorizzazione che rispetti le differenze interne dell’ambito Pistoia e montagna pistoiese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abetone: Ceccarelli guida la rinascita turistica

Articoli correlati

“Missili a Dubai, che paura”. Guida turistica racconta la drammatica esperienzaLucca, 6 marzo 2026 – C’è anche Marcela Paz Donas – originaria del Cile, ma da 13 anni residente a Lucca – tra i connazionali rimasti bloccati in...

Napoli Music City Guide, presentata la guida digitale turistica musicaleNasce “Napoli Music City Guide”, una guida digitale turistica musicale che accompagna cittadini e turisti alla scoperta di storia, aneddoti e...

Tutti gli aggiornamenti su Abetone Ceccarelli guida la rinascita...

Argomenti discussi: Il bianco Quota 1100 premiato dall’Ais: avrà il marchio Igt.

Francis Ceccarelli, il 22enne dell'Abetone che alle Olimpiadi gareggia per le Filippine: «Mi vivrò ogni attimo»Quando è arrivato all’Abetone dalle Filippine aveva soltanto 6 anni. E subito, ancora prima di imparare l’italiano, sua madre gli ha messo gli sci ai piedi. Le prime «discese» le ha fatte nel giardino ... corrierefiorentino.corriere.it

Chi è Francis Ceccarelli, dall’Abetone alle Olimpiadi (ma non gareggia per l’Italia)Pistoia, 9 febbraio 2026 – Il giorno dopo la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, Francis Ceccarelli è emozionato. Comprensibilmente emozionato. Lo ’intercettiamo’ mentre da ... lanazione.it