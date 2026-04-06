Iran la guerra nel golfo | la giornata Martedì ore 20 | il post di Trump cosa accadrà Trattive in corso per la tregua

Nella giornata di martedì, sono proseguiti gli sviluppi nel conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran. Un post di Donald Trump ha annunciato un termine di 48 ore per gli iraniani affinché riaprano lo stretto di Hormuz. Nel frattempo, sono in corso trattative per una tregua, mentre si registrano tensioni crescenti nella regione del Golfo. Non ci sono stati ancora annunci ufficiali sui risultati di queste interlocuzioni.

Prosegue la guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. Donald Trump ha dato 48 ore di tempo agli iraniani per riaprire lo stretto di Hormuz. Intanto, secondo Axios, sarebbero in corso trattative per trovare un accordo per una tregua di 45 giorni. Qui di seguito la diretta della giornata Ucciso il capo dell'intelligence dei pasdaran Il comandante dell'intelligence dei Guardiani della Rivoluzione e' stato ucciso. Lo riporta l'agenzia Tasnim citando un comunicato ufficiale dei Pasdaran. Nella nota si annuncia "il martirio del generale di divisione Seyed Majid Khadami, il potente e colto capo dell'organizzazione di intelligence del corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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