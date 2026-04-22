Guerra in Iran cancellati 20mila voli fino a ottobre | la decisione dell' Ue sui risarcimenti

A causa della guerra in Iran, sono stati cancellati circa 20.000 voli fino a ottobre. La decisione riguarda diverse compagnie aeree europee, che hanno preso questa misura per far fronte all’aumento dei costi del carburante. La situazione ha portato a disagi per i passeggeri, con molte cancellazioni e riprogrammazioni di voli. Le autorità europee stanno valutando come gestire i risarcimenti per i viaggiatori coinvolti.

La crisi del cherosene a seguito della guerra in Iran sta mettendo a rischio il mercato dei viaggi a lunga distanza. A causa dei costi, ormai raddoppiati, migliaia di voli restano a terra. Lufthansa ha già deciso di tagliare 20mila aerei da maggio a ottobre per risparmiare, si tratta della riduzione più consistente a livello globale. Intanto per l’Ue, solo la carenza di carburante può esonerare le compagnie aeree dai risarcimenti per le cancellazioni. I voli cancellati da Lufthansa Lufthansa ha cancellato 20mila voli tra maggio e ottobre per risparmiare carburante, in uno dei tagli più consistenti effettuati dalle compagnie aeree a livello globale.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Guerra in Iran, cancellati 20mila voli fino a ottobre: la decisione dell'Ue sui risarcimenti La guerra in Iran scatena la Terza Guerra Mondiale: Xueqin prevede il crollo degli USA Notizie correlate Voli cancellati, Ue: no risarcimenti per carenza di carburante. Ecco perché (e cosa fare)Volo cancellato a causa della carenza di carburante? I passeggeri non avranno diritto al risarcimento. Voli cancellati e carenza di carburante, quando non scattano i risarcimenti. La conferma del commissario Ue sulle «circostanze straordinarie»Il caro carburante non basta a esonerare le compagnie aeree dall’obbligo di risarcire i passeggeri. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Birol (direttore Aie): Le compagnie aeree hanno scorte solo fino a sei settimane; Conviene fare assicurazioni sui viaggi in programma per quest’estate?; L’incubo dei voli cancellati sull’estate 2026 (anche) in Emilia-Romagna. La Regione: Peccato, i numeri erano in crescita; La guerra azzera gli utili delle compagnie aeree: parte il conto delle perdite, decine di vettori a rischio. Guerra in Iran, cancellati 20mila voli fino a ottobre: la decisione dell'Ue sui risarcimentiLufthansa ha deciso il taglio più consistente a livello globale eliminando migliaia di voli per risparmiare sul costo del cherosene ... virgilio.it L'offerta di posti a bordo potrebbe ridursi del 3%I prezzi del cherosene salgono alle stelle per via della guerra in Iran e le compagnie aeree iniziano a cancellare i voli: è quanto rivela La Repubblica secondo cui l’offerta di posti a bordo potrebbe ... tpi.it Suprematismo e colonizzazione: Leone condanna le radici della guerra Nell'ultima tappa, in Guinea Equatoriale, il pontefice parla di ingiustizia sociale e illusione del dominio. Nel nome di Francesco, morto esattamente un anno fa Luca Kocci x.com Guerra Iran. La rivelazione dell'analista della CIA, Larry Johnson - facebook.com facebook