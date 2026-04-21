L'Unione Europea ha chiarito che i passeggeri coinvolti in voli cancellati a causa di carenza di carburante non potranno ricevere risarcimenti. La normativa europea prevede che i diritti dei passeggeri siano limitati in questa circostanza, poiché si tratta di cause di forza maggiore legate a problemi operativi delle compagnie aeree. Per affrontare la situazione, si consiglia di verificare le condizioni specifiche delle compagnie e di considerare eventuali alternative di viaggio offerte.

Volo cancellato a causa della carenza di carburante? I passeggeri non avranno diritto al risarcimento. Lo ha chiarito il commissario europeo ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas. Nella nota si precisa che ai viaggiatori sarà riconosciuto solo il rimborso del biglietto o, a scelta, la riprotezione su altro volo. La decisione deriva dal fatto che la carenza di jet fuel si qualifica come «circostanza eccezionale», al contrario del mero rincaro del combustibile, che non si qualifica come tale e, dunque, dà diritto anche al risarcimento del danno subito. «L'Europa - ha detto il politico greco - è pronta ad accogliere tutti i turisti e gli ospiti durante il periodo estivo.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Voli cancellati, Ue: no risarcimenti per carenza di carburante. Ecco perché (e cosa fare)

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