Profilattici stangata globale per la guerra in Iran | prezzi su fino al 30%

Da ilgiornale.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La guerra in Iran ha causato un aumento dei prezzi dei profilattici, con una variazione tra il 20% e il 30%. La società malese Karex Bhd, considerata il principale produttore mondiale di preservativi, ha comunicato questa decisione. L'incremento dei costi è legato alle conseguenze del conflitto sulla produzione e sulla distribuzione. La notizia si aggiunge alle ripercussioni economiche già evidenti in diversi settori.

La guerra in Iran colpisce anche i profilattici. Karex Bhd, azienda malese considerata il principale produttore mondiale di preservativi, ha annunciato un aumento dei prezzi compreso tra il 20% e il 30%. Secondo quanto reso noto dal gruppo, ulteriori rincari potrebbero rendersi necessari se dovessero proseguire le difficoltà nella catena di approvvigionamento legate al conflitto. A riferirlo è stato l’amministratore delegato Goh Miah Kiat, rimarcando che la società sta registrando anche una forte crescita della domanda. L’aumento dei costi di trasporto marittimo e i ritardi nelle consegne hanno infatti ridotto le scorte dei clienti sotto i livelli abituali.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

profilattici stangata globale per la guerra in iran prezzi su fino al 30
© Ilgiornale.it - Profilattici, stangata globale per la guerra in Iran: prezzi su fino al 30%

USA, marine protesta in SENATO per la GUERRA IN IRAN, gli agenti gli rompono un braccio

Video USA, marine protesta in SENATO per la GUERRA IN IRAN, gli agenti gli rompono un braccio

Notizie correlate

Iran, Fmi avverte sui costi della guerra: impatto su pil globale e prezzi, Italia esposta(Adnkronos) – Se continuasse il conflitto in Medio Oriente e le limitazioni all'export di petrolio, gas e fertilizzanti per la guerra in Iran, "tutte...

Guerra Iran, stangata prezzi, perché Napoli rischia di piùTra il 27 febbraio, vigilia dell'attacco di Usa e Israele contro l’Iran, e questo venerdì, 13 marzo, si era passati da 1,670 euro a 1,816 euro al...

Cerca tra news e video legati all’argomento.