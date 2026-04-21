La guerra in Iran ha causato un aumento dei prezzi dei profilattici, con una variazione tra il 20% e il 30%. La società malese Karex Bhd, considerata il principale produttore mondiale di preservativi, ha comunicato questa decisione. L'incremento dei costi è legato alle conseguenze del conflitto sulla produzione e sulla distribuzione. La notizia si aggiunge alle ripercussioni economiche già evidenti in diversi settori.

La guerra in Iran colpisce anche i profilattici. Karex Bhd, azienda malese considerata il principale produttore mondiale di preservativi, ha annunciato un aumento dei prezzi compreso tra il 20% e il 30%. Secondo quanto reso noto dal gruppo, ulteriori rincari potrebbero rendersi necessari se dovessero proseguire le difficoltà nella catena di approvvigionamento legate al conflitto. A riferirlo è stato l’amministratore delegato Goh Miah Kiat, rimarcando che la società sta registrando anche una forte crescita della domanda. L’aumento dei costi di trasporto marittimo e i ritardi nelle consegne hanno infatti ridotto le scorte dei clienti sotto i livelli abituali.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Profilattici, stangata globale per la guerra in Iran: prezzi su fino al 30%

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