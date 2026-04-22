Guerra e rincari globali | anche i preservativi costeranno fino al 30% in più

Le tensioni e i conflitti internazionali hanno causato un aumento dei costi di produzione che si riflette sui prezzi di diversi beni di consumo. Tra questi, anche i preservativi subiranno un incremento fino al 30 per cento, secondo le stime di alcuni operatori del settore. Questa situzione si inserisce in un quadro più ampio di rincari che coinvolgono vari settori, non limitandosi ai carburanti e alle materie prime.

Non è solo il prezzo del carburante a salire. Le conseguenze dei conflitti internazionali si infilano nelle catene produttive globali, arrivando fino agli oggetti più quotidiani. Dalle rotte marittime alle materie prime, ogni anello della filiera risente delle tensioni. E ora l’impatto si prepara a toccare anche un prodotto insospettabile. La società malese Karex, il più grande produttore mondiale di preservativi, ha annunciato un possibile aumento dei prezzi fino al 30% nei prossimi mesi. Il legame con la guerra. All’origine dei rincari ci sono le tensioni legate al conflitto in Iran e alla chiusura dello Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il commercio globale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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