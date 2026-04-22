Guerra al gas in Australia | i giganti dell’energia spendono milioni

In Australia, le principali aziende energetiche stanno investendo un milione di dollari in pubblicità per contrastare l’adozione di una nuova tassa sulle esportazioni di gas. Questa campagna pubblicitaria si inserisce in un contesto di tensione politica, con le compagnie che cercano di bloccare il provvedimento attraverso diverse iniziative pubbliche e diplomatiche. La disputa riguarda le modalità di tassazione delle risorse energetiche e il loro impatto sull’economia del settore.

Un’imponente offensiva pubblicitaria da un milione di dollari sta scatenando una battaglia politica in Australia, mentre le grandi compagnie del settore energetico tentano disperatamente di fermare l’introduzione di una nuova tassa sulle esportazioni di gas. Durante l’udienza parlamentare tenutasi questo mercoledì, è emerso come un gruppo di circa sei giganti dell’olio e del gas stia finanziando una massiccia campagna di comunicazione attraverso l’Australian Energy Producers (AEP) per giustificare i contributi fiscali già versati dal comparto. Il cuore dello scontro risiede nel tentativo del governo Albanese di sostituire l’attuale imposta sulle risorse petrolifere (PRRT) con un prelievo del 25% sui ricavi derivanti dalle esportazioni di gas.🔗 Leggi su Ameve.eu

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