Per l’anno 2026, le bollette di luce e gas in Umbria potrebbero salire di circa 136 milioni di euro rispetto all’anno precedente a causa della guerra in Iran. Secondo una stima di Nomisma Energia, ogni famiglia potrebbe dover affrontare un aumento di circa 350 euro all’anno, evidenziando un impatto significativo sui costi energetici regionali.

Centotrentasei milioni. È l’aumento che potremmo pagare per luce e gas a causa della guerra in Iran. La stima l’ha fatta Nomisma Energia che ha calcolato come ogni famiglia umbra in questo 2026 potrebbe pagare 350 euro in più rispetto all’anno scorso per le bollette. In provincia di Perugia ci sono circa 286mila famiglie, mentre 102mila sono quelle del ternano: le prime pagheranno 100milioni in più, le seconde 36. Gli aumenti sono già arrivati per il carburante e i prodotti alimentari. Poi bisognerà pagare quelli di luce e gas nelle prossime settimane, senza scordare quelli probabili per i rifiuti e l’acqua. Con gli stipendi che invece non aumenteranno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il “prezzo“ della guerra in Iran. Solo per energia elettrica e gas in Umbria serviranno 136 milioni di euro in più

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