Tesoretto da 2,6 milioni dai giganti dell' energia La Uil | Queste risorse diventino una leva di welfare
Dai bilanci 2025 di Hera, una multiutility, si apprende che il Comune di Cesena riceverà a giugno 2026 dividendi per 2 milioni di euro. La Uil ha chiesto che queste risorse siano utilizzate come leva nel settore del welfare. Recentemente, sono stati resi noti anche altri dettagli sui profitti di alcune grandi aziende energetiche, con un totale di circa 2,6 milioni di euro derivanti dai loro bilanci.
Dai bilanci 2025 di Hera emerge un dato: il Comune di Cesena, in quanto socio della multiutility, incasserà a giugno 2026 dividendi per 2.673.315 euro. Una cifra rilevante, che entrerà nella parte corrente del bilancio municipale come provento da partecipazione societaria.“La Uil Cesena, come. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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