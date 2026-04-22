Gubbio svanisce il 19enne Eusebio | sparito l’Alfa Romeo e il GPS

Gubbio è scossa dalla scomparsa di un ragazzo di 19 anni, che non si trova né l’auto né il segnale del GPS dopo lunedì mattina. Secondo quanto riferito, il giovane aveva accompagnato la sorella al liceo prima di perdere ogni traccia. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini senza riscontri finora, e la comunità si mobilita per cercare di ritrovare il ragazzo.

Gubbio si risveglia con il cuore stretto in una ricerca che non trova riscontri. Eusebio Karraj, diciannovenne che frequenta l’ultimo anno dell’istituto tecnico industriale Cassata, è scomparso da lunedì mattina dopo aver accompagnato la sorella al liceo Scienze umane. Il giovane, alto 180 centimetri e con i capelli castani scuri, non è mai giunto a destinazione presso il suo istituto e non ha dato segni di vita fino all’ora prevista per il rientro, fissata intorno alle 16:30. La cronologia degli eventi del lunedì ricostruisce un tragitto interrotto bruscamente. Il ragazzo si era messo in viaggio con la propria vettura, una Alfa Romeo 147 di colore nero, per portare la sorella a scuola.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gubbio, svanisce il 19enne Eusebio: sparito l’Alfa Romeo e il GPS Notizie correlate Alfa Romeo 33 Stradale, sparito uno dei 18 esemplari, vale 30 milioni: è gialloCorre (anche) sulla rete l'appello dei familiari di un noto appassionato di auto da corsa, recentemente scomparso, per il ritrovamento di uno dei 18... Nicola Romeo: la Basilicata celebra il mito dell’Alfa RomeoIl Consiglio Regionale della Basilicata ospiterà giovedì 23 aprile 2026, alle ore 10:30, nella Sala 3 situata al piano terra, la conferenza stampa...