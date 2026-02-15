Alfa Romeo 33 Stradale sparito uno dei 18 esemplari vale 30 milioni | è giallo

Una delle 18 Alfa Romeo 33 Stradale, del valore di 30 milioni di euro, è scomparsa tra Milano e Napoli. La macchina, gialla e rarissima, è stata rubata durante un evento privato, secondo quanto riferiscono fonti vicine alla vicenda. La scomparsa ha suscitato grande scalpore tra appassionati e collezionisti, che temono un furto su commissione.

Corre (anche) sulla rete l'appello dei familiari di un noto appassionato di auto da corsa, recentemente scomparso, per il ritrovamento di uno dei 18 esemplari della celebre Alfa Romeo 33 Stradale del 1967. Si tratta di un modello esclusivo, del valore pari a 30 milioni di euro, di cui si sono perse le tracce proprio in seguito alla scomparsa dell'uomo. Ora, oltre agli eredi del collezionista napoletano, pronti a garantire una ricompensa di 100mila euro a chi fornirà loro un supporto fondamentale in questa ricerca, anche la Procura di Milano vuole fare chiarezza sull'accaduto.