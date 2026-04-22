Gubbio Eusebio è scomparso nel nulla | l' appello per ritrovare il ventenne

A Gubbio, le ricerche continuano per trovare Eusebio Karraj, un giovane di 20 anni scomparso lunedì. I familiari hanno contattato le forze dell’ordine e presentato una denuncia di scomparsa, poiché Eusebio non è tornato a casa dopo aver accompagnato le sorelle a scuola. L’assenza del ragazzo ha generato numerosi appelli pubblici nel tentativo di rintracciarlo.

A Gubbio si susseguono gli appelli per ritrovare Eusebio Karraj, 20enne svanito nel nulla da lunedì. I familiari hanno allertato i carabinieri e sporto denuncia di scomparsa dopo che Eusebio non è rincasato dopo aver accompagnato le sorelle a scuola.Il ragazzo è alto circa un metro e ottanta, ha.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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