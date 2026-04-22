Eusebio è scomparso nel nulla l' appello per ritrovare il 20enne

A Gubbio sono stati lanciati diversi appelli per trovare Eusebio Karraj, un giovane di 20 anni scomparso lunedì mattina. Dopo che non ha fatto ritorno a casa dopo aver accompagnato le sorelle a scuola, i familiari hanno contattato le forze dell’ordine e presentato denuncia di scomparsa. La sua assenza ha generato preoccupazione tra conoscenti e vicini, mentre le ricerche continuano senza sosta.

A Gubbio si susseguono gli appelli per ritrovare Eusebio Karraj, 20enne svanito nel nulla da lunedì. I familiari hanno allertato i carabinieri e sporto denuncia di scomparsa dopo che Eusebio non è rincasato dopo aver accompagnato le sorelle a scuola. Il ragazzo è alto circa un metro e ottanta.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Scomparso nel nulla da 3 giorni, l'appello della figlia sui socialOre di apprensione ad Agropoli: ha fatto perdere le sue tracce da 3 giorni e non risponde alle telefonate dei familiari, Luigi Marchesani. Andrea scomparso nel nulla, poi l’appello addolorato della mamma: “Vi prego, occhi aperti!”L’ansia stringe in una morsa la comunità di San Pancrazio Salentino, nel brindisino, dove da ormai otto giorni si sono perse le tracce di un giovane... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Gubbio: 20enne scompare nel nulla. L’appello per ritrovare Eusebio Karraj; Giovedì 23 aprile le esequie di don Tino Cremascoli. Scomparso da lunedì il 20enne eugubino Eusebio Karraj: avviate le ricerche. L'appello diffuso sui socialNon si hanno sue notizie da più di 48 ore, Eusebio Karraj - uno studente eugubino di 20 anni - è scomparso nel nulla lo scorso lunedì mattina, dopo aver accompagnato la sorella a scuola. A segnalare ... corrieredellumbria.it