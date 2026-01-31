Scomparso nel nulla da 3 giorni l' appello della figlia sui social

Ad Agropoli, la famiglia di Luigi Marchesani è in allarme da tre giorni. L’uomo è scomparso senza lasciare tracce e non risponde alle chiamate dei parenti. La figlia ha pubblicato un appello sui social, chiedendo aiuto per trovare il padre. La speranza è che qualcuno possa averlo visto o abbia informazioni utili. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questa difficile ricerca.

Ore di apprensione ad Agropoli: ha fatto perdere le sue tracce da 3 giorni e non risponde alle telefonate dei familiari, Luigi Marchesani. L’uomo viaggia su una apecar: diverse persone, sui social, hanno affermano di averlo visto negli ultimi giorni. Chiunque abbia notizie, può mettersi in.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Da sei giorni si cercano notizie di Diego Baroni, il ragazzo scomparso da San Giovanni Lupatoto.

