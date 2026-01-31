Scomparso nel nulla da 3 giorni l' appello della figlia sui social
Ad Agropoli, la famiglia di Luigi Marchesani è in allarme da tre giorni. L’uomo è scomparso senza lasciare tracce e non risponde alle chiamate dei parenti. La figlia ha pubblicato un appello sui social, chiedendo aiuto per trovare il padre. La speranza è che qualcuno possa averlo visto o abbia informazioni utili. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questa difficile ricerca.
Ore di apprensione ad Agropoli: ha fatto perdere le sue tracce da 3 giorni e non risponde alle telefonate dei familiari, Luigi Marchesani. L’uomo viaggia su una apecar: diverse persone, sui social, hanno affermano di averlo visto negli ultimi giorni. Chiunque abbia notizie, può mettersi in.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Approfondimenti su Luigi Marchesani
Vallo della Lucania, "Aiutatemi, mia figlia 15enne è scomparsa": l'appello sui social
Il 14enne Diego Baroni scomparso da sei giorni: si cercano tracce sui social, segnalati avvistamenti
Da sei giorni si cercano notizie di Diego Baroni, il ragazzo scomparso da San Giovanni Lupatoto.
QUANDO IL PERCORSO CONTA PIÙ DELLA PARTENZA! MIRIAM LEONE passa dal BSMT!
Ultime notizie su Luigi Marchesani
Argomenti discussi: Donna scomparsa nel nulla da giorni, si cerca Donatella Malisa; Ritrovato a Milano il 14enne scomparso da San Giovanni Lupatoto: è in buone condizioni; Ragazzo scomparso a San Giovanni Lupatoto ritrovato a Milano nel poliambulatorio di via Livigno, sta bene; Scomparsa 14enne, il giallo del post su TikTok: le ultime tracce a Milano.
È lui. Marco scomparso nel nulla a 14 anni, l’annuncio è arrivato dopo le ricerche disperateSi è conclusa con un lieto fine la vicenda di Marco Battaglin, ragazzo di 14 anni scomparso nella mattinata da Calvene. Dopo ore di apprensione, il giovane è ... thesocialpost.it
E' stato ritrovato Erik Tini, il 23enne era scomparso da alcuni giorni da casaVERONA. È stato ritrovato a Budapest, in Ungheria, Erik Tini, il 23enne di Peri scomparso nel nulla dopo essere uscito di casa per andare a prendere il treno, e di cui non si avevano notizie da giorni ... ildolomiti.it
Una storia a lieto fine per Charlie, un cane scomparso cinque giorni fa da via Stassano, in località Branega, dove vive con il suo padrone che dal giorno in cui si è perso lo cerca disperatamente. Proprio durante le ricerche l’uomo ha sentito il guaito del suo ca - facebook.com facebook
Diego Baroni scomparso da 8 giorni, aperto fascicolo: stasera la marcia di solidarietà alla famiglia del 14enne x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.