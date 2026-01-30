Guasto all' impianto idrico e rubinetti a secco | scuole chiuse a Sant' Arsenio

A Sant'Arsenio scuole chiuse oggi a causa di un guasto all'impianto idrico in località Sant’Antuono di Polla. L'interruzione dell'acqua ha lasciato a secco i rubinetti di tutto il territorio comunale, costringendo le autorità a chiudere le scuole per motivi di sicurezza e igiene. Nessuna stima precisa sui tempi di riparazione, mentre i residenti si arrangiano senza acqua potabile.

Guasto all’impianto idrico in località Sant’Antuono di Polla: il servizio idrico è stato interrotto su tutto il territorio comunale di Sant’Arsenio.Il Comune stamattina ha deciso di emettere un’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado di Sant’Arsenio, in attesa di risolvere la.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su Sant Arsenio Guasto

A causa di un guasto alla condotta Sorical, venerdì 16 gennaio si registreranno interruzioni nell’erogazione idrica a Catanzaro, con conseguente chiusura delle scuole.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Sant Arsenio Guasto

Argomenti discussi: Guasto all’adduttrice principale, 5 giorni per ripararlo: rischio disagi a Tufillo e San Salvo; Guasto idrico, aggiornato il calendario dell’erogazione a Gela, Niscemi e Mazzarino; Cedimento asfalto in Viale Galatea: rubinetti a secco a Mondello, Falsomiele e Santa Maria di Gesù; Guasto Enel sulla Diga dell' Alaco.

Guasto all'impianto idrico: arrivano le autobotti della RegioneRubinetti a secco da oltre 24 ore per un guasto nella galleria di via Ciummiento. Attivato il pozzo di Limatola per sopperire all'emergenza ... casertanews.it

Guasto all'impianto idrico di Mugnano, disagi in tutta l'area nord: cosa è successoGiornata di forti disagi sul fronte idrico per migliaia di residenti dell’area nord di Napoli. Nella mattinata di oggi, un guasto all’impianto di sollevamento Q110 di Mugnano, gestito da Enel, ha ... ilmattino.it

SANT'ARSENIO: UN SUCCESSO L'OPEN DAY ALL'ISTITUTO "SACCO" Domenica scorsa l’istituto ‘A. Sacco’ ha aperto le porte a studenti e famiglie in occasione dell’ultimo Open Day, una giornata intensa e partecipata che ha rappresentato un’im - facebook.com facebook

Sant’Arsenio, nasce lo sportello per i disturbi dell’apprendimento x.com