Nuova rete idrica Maxi lavori Rubinetti a secco

A Bientina sono iniziati lavori di rinnovamento dell’acquedotto nel centro storico. Le nuove condotte puntano a rendere il servizio più affidabile e a ridurre gli sprechi d’acqua. Per alcuni residenti, però, i lavori si traducono già in rubinetti a secco. La città si prepara a un periodo di disagi, ma l’obiettivo è migliorare la rete a lungo termine.

BIENTINA Nuove condotte, maggiore affidabilità e minore spreco d'acqua: sono questi gli obiettivi dei lavori di rinnovamento dell'acquedotto in corso nel centro storico di Bientina. Avviati tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, alcuni completati, altri in partenza, tali interventi rientrano in un più ampio percorso di ammodernamento delle infrastrutture idriche da parte di Acque. È in questo contesto che si inseriscono le attività programmate nella giornata di mercoledì 4 febbraio, quando - per consentire il collegamento alla rete idrica delle nuove infrastrutture già realizzate - sarà necessario sospendere l'erogazione idrica dalle 14 fino alla mezzanotte, in gran parte del capoluogo di Bientina e a Guerrazzi nel comune di Vicopisano.

