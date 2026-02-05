cosa si sono detti guardiola e tonali dopo city newcastle

Dopo la partita tra City e Newcastle, Pep Guardiola e Sandro Tonali si sono fermati a parlare a fine match. Guardiola ha mostrato interesse per il centrocampista italiano, inserendolo nella lista dei possibili acquisti del City. La conversazione tra i due è avvenuta sotto gli occhi di tutti, lasciando intendere che il club inglese sta valutando seriamente l’ipotesi di portare Tonali in Premier League.

Pep and Sandro Tonali at full-time. Meanwhile, City have shortlisted Tonali as one of the midfielders they’re interested in.pic.twitter.comnzBSEdrSLl?? Sandro Tonali & Pep Guardiola on full-time here #nufc #mcfc pic.twitter.com2JzfUWbumo Alla chiusura della semifinale di ritorno tra Manchester City e Newcastle, l’attenzione si è spostata dall’esito tecnico all’interazione tra Pep Guardiola e Sandro Tonali. Un confronto diretto in campo ha caratterizzato i momenti immediatamente successivi al triplice fischio, offrendo spunti su dinamiche di mercato e prospettive future. Guardiola è entrato in campo dirigendosi rapidamente verso Tonali per un colloquio molto fitto e protratto nel tempo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Al termine della semifinale di Coppa di Lega tra Manchester City e Newcastle, Pep Guardiola si è avvicinato subito a Sandro Tonali.

