La pescarese Martina Vox torna con un nuovo singolo | Non è la fine

La cantante pescarese Martina Vox torna sulla scena musicale con un nuovo singolo intitolato “Non è la fine”. La cantante ha scritto e interpretato il brano, che è già disponibile da oggi. Dopo un periodo di silenzio, Vox riprende a proporre musica fresca, sperando di conquistare di nuovo i suoi fan.

Al centro di “Non è la fine”, c’è l’idea che, anche quando sembra di perdersi o di “appassire”, qualsiasi cosa accada non è la fine Si intitola “Non è la fine” il nuovo singolo scritto e interpretato dalla cantante pescarese Martina Vox. L’artista ha 22 anni (il suo cognome all’anagrafe è proprio Vox) e il suo sogno è stato sempre la musica. Ha partecipato e continua a partecipare a concorsi canori nazionali e a essere protagonista e ospite di varie serate, anche su palchi importanti maturando una solida esperienza live. Infatti ha cantato con artisti del calibro di Anna Tatangelo e Daniele De Martino.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

