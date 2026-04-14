Guardia Sanframondi celebra i 25 anni degli Amici del Cuore

A Guardia Sanframondi si è svolta una cerimonia per celebrare i 25 anni degli Amici del Cuore. L'evento si è tenuto presso il castello e ha coinvolto i membri dell’associazione, che hanno partecipato a momenti dedicati alla prevenzione, ai riconoscimenti e alla presentazione di progetti futuri. La giornata ha visto la presenza di rappresentanti dell’associazione, che hanno condiviso alcuni risultati raggiunti nel corso degli anni.

“Poter dire che 25 anni già son passati e per multipli di 25 ancora andremo sono gli auguri che noi tutti ti facciamo” è il commento dell’intervento del dottor Giovanni Pigna verso il Cav. Carlo Labagnara, presidente dell’Associazione Guardiese Gli Amici del Cuore O.d.V., in occasione delle celebrazioni del XXV anniversario dalla sua fondazione. Il Cav. Labagnara ha illustrato i momenti salienti, a tratti interrotti da comprensibile emozione, dell’intero percorso che l’associazione ha cavalcato sempre sull’onda del successo a tutela della salute dei guardiesi, sia in termini pratici per mezzo delle numerose giornate dedicate alla prevenzione delle malattie cardio e cerebrovascolari sia in termini scientifici attraverso le numerose conferenze svolte da illustri relatori.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Guardia Sanframondi celebra i 25 anni degli Amici del Cuore Leggi anche: Referendum, incontro pubblico a Guardia Sanframondi per le ragioni del ‘NO’ Prevenzione pneumologica: esauriti i posti per gli screening gratuiti del Rotary Club a Guardia SanframondiTempo di lettura: 2 minutiAmpia partecipazione cittadina per la giornata dedicata alla prevenzione pneumologica svoltasi domenica 15 marzo a Guardia...